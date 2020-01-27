Ирина Пегова рассказала о дне, когда появилась на свет единственная дочь Татьяна

В день рождения ребенка Ирине Пеговой удалось найти бирку из родильного дома, на которой было определено точное время появления малышки на свет. В публикации в соцсети Instagram 41-летняя актриса отметила, что ровно 14 лет тому назад родилась её единственная девочка. Известно, что на тот момент артистка даже не подозревала, что будет воспитывать дочь в одиночку и разведется с Дмитрием Орловым через пару лет после пополнения в семье.На самой бирке видно, что после замужества Пегова сменила фамилию на Орлову, тогда как время рождения составляло 15:45. Счастливая мама также высказала поздравления имениннице: «Люблю тебя бесконечно! Цвети…». Она пожелала дочери мудрости, философской позиции в жизни и благонамеренных людей. Саму записку Пегова сохранила в качестве свидетельства о волшебном моменте. Многие подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям и отмечали, «насколько быстро растут дети».