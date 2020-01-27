«Едет крыша»: Сын актрисы Елены Яковлевой пожаловался на болезнь





Как отмечает Шальных, обычно он почти никогда не болеет и всегда чувствует себя прекрасно, но на сей раз иммунитет дал сбой и он заболел. Более того, молодой человек жалуется сразу на несколько довольно неприятных симптомов заболевания, которыми сопровождается заражение вирусом. По словам Дениса Шальных, он чувствует тяжесть в теле, лимфоузлы воспалены, а еще его преследует ломота. Пожаловался сын актрисы и на головные боли, из-за которых он замечает даже ухудшение работы мозга. На фоне этой болезни, утверждает молодой человек, у него уже «едет крыша»., - пожаловался он подписчикам.