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«Едет крыша»: Сын актрисы Елены Яковлевой пожаловался на болезнь

Сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных недавно поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram неприятными известиями. По словам наследника знаменитой артистки, он стал плохо себя чувствовать.
«Едет крыша»: Сын актрисы Елены Яковлевой пожаловался на болезнь

Как отмечает Шальных, обычно он почти никогда не болеет и всегда чувствует себя прекрасно, но на сей раз иммунитет дал сбой и он заболел. Более того, молодой человек жалуется сразу на несколько довольно неприятных симптомов заболевания, которыми сопровождается заражение вирусом. По словам Дениса Шальных, он чувствует тяжесть в теле, лимфоузлы воспалены, а еще его преследует ломота. Пожаловался сын актрисы и на головные боли, из-за которых он замечает даже ухудшение работы мозга. На фоне этой болезни, утверждает молодой человек, у него уже «едет крыша».

«Очень редко болею разными ОРВИ, но как только приходит такое время, срубает меня очень жестко. Все тело ломит, лимфоузлы воспалены, голова вообще неподъемная. Мозг уже плохо справляется с подобным состоянием и начинает генерировать непонятные флешбэки, крыша едет, но из-за слабости никак не могу контролировать процесс», - пожаловался он подписчикам.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:53

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