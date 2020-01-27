Продюсер Екатерина Волкова призвала не исключать Аллу Пугачеву из новогодних телеэфиров





Мнения экспертов по поводу привлечения для новогодних съемок новых молодых артистов взамен тем, которые уже традиционно выступают на «голубых огоньках», разделились. Эксперт при Госдуме по вопросам информации Вадим Манукян уже несколько раз изменял свое мнение. Именно он вначале предлагал пересмотреть формат новогодних съемок, однако через год изменил свое решение, поняв, что Алла Пугачева стала символом «огоньков». В этом году эксперт вновь предложил допустить к съемкам молодых и талантливых артистов. В то же время продюсер Екатерина Волкова не согласна с таким мнением. Она уверена, что Аллу Борисовну необходимо оставить, так как «голубые огоньки» смотрят люди, выросшие на ее песнях. По мнению продюсера, современная молодежь не смотрит новогодние эфиры, поэтому нет никакого смысла менять их формат., - подчеркнула Волкова. Она также предположила, что популярность комедии в наше время обозначает возвращение к морали и переосмысление жизни, но пока не известно, сумеет ли телевидение справиться с изменением формата.