Анна Хилькевич затронула тему третьей беременности жалобами о гардеробе

Хотя Анна Хилькевич вышла замуж за Артура Волкова в 2015 году, это не помешало звезде осчастливить своего возлюбленного рождением двух дочерей: трехлетней Арианны и годовалой Марии. Сама актриса позднее признавалась, что несмотря на трудности воспитания обоих детей, она была бы не против подарить супругу третьего малыша. Её также не останавливает факт тяжелого возвращения в форму после второй беременности из-за восторженных комментариев по поводу похорошевшей фигуры артистки со стороны фанатов.Известно, что сейчас 33-летняя знаменитость отдыхает в Таиланде на острове Пхукет вместе с семьей. Новые снимки с отпуска, опубликованные в соцсети Instagram, спровоцировали волну слухов о том, что Хилькевич снова ждет ребенка. Причиной тому стала объемная туника, в которую нарядилась звезда сериала «Универ. Новая общага». Подобные комментарии не прошли мимо внимания актрисы, которая высказалась подобным образом: «Я уже поняла, что мне нужно максимально аккуратно выбирать одежду и позу для фото... Вот, смотрите, живот втянула и снова не беременна».