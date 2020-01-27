"Я опытная обжора": Вернувшаяся из отпуска Анна Семенович обнаружила 4 лишних килограмма

Анна Семенович показала фотографию, на которой она запечатлена в белоснежном свитере и брюках. Ее образ дополнили серьги до плеч и броский макияж. В комментарии певица написала: "Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних килограмма на своём загорелом теле. Признаюсь честно, на Сейшельских островах ела как настоящая обжора". С большим удовольствием Анна Семенович употребляла жареное, сладкое и все, что ей казалось очень вкусным.Сегодня утром исполнительница поставила себе цель — скинуть 5 килограммов за 10 дней. Она начала правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты. Также звезда записалась на массаж и различные процедуры для похудения. В конце своего поста в Instagram Анна Семенович написала: "Но я такой человек, который умеет получать кайф от жизни и теперь с большим удовольствием я буду худеть".