Производитель электрокаров Rivian пообещал выпустить оригинальную платформу для Ford
Rivian намерена выпустить оригинальную платформу для одной из ведущих автокомпаний мира. Компания производитель электромобилей обеспечит своей разработкой американский автоконцерн Ford.
Новейшая платформа, которую представит публике главный конкурент фирмы Tesla, будет универсальной. На своеобразные «скейтборды» автопроизводитель сможет устанавливать практически любой вид кузова машины.
Конструкторы Rivian создадут особый тип «тележки» для грядущих новинок автомобилей премиального сегмента на электрической тяге. В них, кроме электрифицированного двигателя, оборудуют также аккумулятор, колеса, и компьютерные системы. Далее инженеры Ford уже используют платформу для готовых электрокаров.
О планах создать собственный электрический автомобиль Ford объявила еще весной 2019 года. Уже тогда ее партнером была компания Rivian, в которую автокорпорация вложила порядка 500 миллионов долларов. Стоит отметить, что в стартап Rivian, который занимается выпуском электрифицированных платформ было привлечено более 3 миллиардов долларов.
Причем из крупных инвесторов кроме Ford, в Rivian свою долю внес и интернет-ретейлер Amazon, ее вклад равен 700 миллионам. Никаких подробностей о выпуске электрической новинки от Ford пока нет, официально компания даже отказывается комментировать существующую на данный момент информацию.
Новейшая платформа, которую представит публике главный конкурент фирмы Tesla, будет универсальной. На своеобразные «скейтборды» автопроизводитель сможет устанавливать практически любой вид кузова машины.
Конструкторы Rivian создадут особый тип «тележки» для грядущих новинок автомобилей премиального сегмента на электрической тяге. В них, кроме электрифицированного двигателя, оборудуют также аккумулятор, колеса, и компьютерные системы. Далее инженеры Ford уже используют платформу для готовых электрокаров.
О планах создать собственный электрический автомобиль Ford объявила еще весной 2019 года. Уже тогда ее партнером была компания Rivian, в которую автокорпорация вложила порядка 500 миллионов долларов. Стоит отметить, что в стартап Rivian, который занимается выпуском электрифицированных платформ было привлечено более 3 миллиардов долларов.
Причем из крупных инвесторов кроме Ford, в Rivian свою долю внес и интернет-ретейлер Amazon, ее вклад равен 700 миллионам. Никаких подробностей о выпуске электрической новинки от Ford пока нет, официально компания даже отказывается комментировать существующую на данный момент информацию.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:46