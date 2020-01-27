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Хронобиологи дали 3 рекомендации для нормализации сна

Специалисты узкого профиля, направленного на изучение сна человека, дали 3 рекомендации для нормализации и улучшения качества сна. По статистическим данным, почти каждый человек на Земле в определенный период своей жизни испытывает бессонницу или мучается от ночных кошмаров.
Хронобиологи дали 3 рекомендации для нормализации сна

Первый совет экспертов заключается в температуре. Лучше всего человеческий организм себя чувствует при 16–17 градусах по Цельсию. Согласно научным экспериментам, именно в прохладной среде активно вырабатывается мелатонин, который борется со стрессом и помогает уснуть. Кроме этого, благодаря невысокой температуре срабатывают системы терморегуляции, активизирующие жиросжигательные процессы в теле человека. Некоторые исследователи пришли к выводу, что немаловажным фактором для качественного сна является необходимость спать без одежды. По их мнению, такой вариант более естественный для организма и способствует успокоению центральной нервной системы.

Вторая рекомендация - полная темнота и покой. Врачи рекомендуют за 2 часа до сна перестать пользоваться любыми гаджетами, а также не заниматься тяжелой умственной деятельностью, в том числе анализом дня или философскими размышлениями. Мозг человека должен подсознательно ассоциировать кровать со временем, уделенным исключительно сну. Также важно полное отсутствие любого света. Даже самые маленькие лучики влияют на выработку гормонов, отвечающих за сон. Если нет возможности изолировать источник освещения, можно использовать специальную маску для сна.

Эксперты считают, что дневной сон полезен для здоровья. Для налаживания режима отдыха и повышения его качества специалисты рекомендуют выделять каждый день один или два часа на то, чтобы вздремнуть в обеденное время суток. Такой способ поможет снять напряжение, которое накопилось до того момента, в результате чего ночной сон придет скорее и окажется более крепким.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:09

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