Ученые рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным людям





Нельзя отрицать факт того, что первым космонавтам приходилось питаться безвкусными пюре из тюбиков, которые остались в далеком прошлом. Сейчас рацион для человека в космосе состоит из 200 разнообразных блюд и напитков. Некоторые из них можно употреблять даже в натуральном виде, вроде орехов и специально приготовленного печенья. Эту информацию подтвердила руководитель лаборатории пищевых систем на МКС в NASA Вики Клоэрис, которая включает спагетти, яичницу, куриные терияки, брокколи с гратеном и овсянку с изюмом в одни из немногих позиций меню астронавтов. Все же, недавние исследования Космического центра Джонсона в США подтвердили неэффективность космического рациона для повседневной жизни людей на Земле.К такому выводу ученые пришли после экспериментов с испытуемыми, которые должны были на протяжении года питаться подобной пищей. У добровольцев ученые обнаружили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и быстрое накопление лишнего веса. 65% участников вообще отказались продолжать испытания из-за ограничений в диете. Основной причиной результатов является повышенная калорийность продуктов для космонавтов, которые не только пребывают долгое время в невесомости, но и интенсивно занимаются на беговых дорожках и тренажерах во избежание потери костной и мышечной массы.