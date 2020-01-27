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Ученые рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным людям

Вопреки распространенному мнению, еда для космонавтов не состоит исключительно из питательных тюбиков. Хотя современное космическое меню отличается разнообразием, оно не подходит обычным людям, говорят ученые.

Нельзя отрицать факт того, что первым космонавтам приходилось питаться безвкусными пюре из тюбиков, которые остались в далеком прошлом. Сейчас рацион для человека в космосе состоит из 200 разнообразных блюд и напитков. Некоторые из них можно употреблять даже в натуральном виде, вроде орехов и специально приготовленного печенья. Эту информацию подтвердила руководитель лаборатории пищевых систем на МКС в NASA Вики Клоэрис, которая включает спагетти, яичницу, куриные терияки, брокколи с гратеном и овсянку с изюмом в одни из немногих позиций меню астронавтов. Все же, недавние исследования Космического центра Джонсона в США подтвердили неэффективность космического рациона для повседневной жизни людей на Земле.

К такому выводу ученые пришли после экспериментов с испытуемыми, которые должны были на протяжении года питаться подобной пищей. У добровольцев ученые обнаружили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и быстрое накопление лишнего веса. 65% участников вообще отказались продолжать испытания из-за ограничений в диете. Основной причиной результатов является повышенная калорийность продуктов для космонавтов, которые не только пребывают долгое время в невесомости, но и интенсивно занимаются на беговых дорожках и тренажерах во избежание потери костной и мышечной массы.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

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