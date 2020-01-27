Американские врачи назвали главные симптомы почечной недостаточности





Почечная недостаточность представляет собой нарушение функционирования органа, которое приводит к изменениям водного, электролитного и других видов обмена. Эти нарушения могут повлечь за собой болезни сердца и сосудов, бесплодие, снижение либидо. Поэтому врачи рекомендуют при обнаружении первых признаков обращаться за медицинской помощью. Первым симптомом, указывающим на почечную недостаточность, является отечность и задержка жидкости в организме. Этот факт можно увидеть визуально или посредством уменьшения частоты походов в туалет при обычном количестве выпитой жидкости. Вторым признаком является значительное уменьшение количества мочи. Это порождает анемию, которая проявляется в усталости и сонливости без причины. Американские эксперты отмечают, что при повреждении почек из организма не выводится калий, а только накапливается, что приводит к нерегулярности сердечного ритма.Эксперты советуют обращать внимание на артериальное давление. Увеличение его показателей может свидетельствовать о почечной недостаточности.