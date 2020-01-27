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Американские врачи назвали главные симптомы почечной недостаточности

Врачи из Медицинского центра Health Line в США назвали главные симптомы, указывающие на почечную недостаточность. Постоянное чувство усталости без видимых на то причин является одним из признаков этого состояния.

Почечная недостаточность представляет собой нарушение функционирования органа, которое приводит к изменениям водного, электролитного и других видов обмена. Эти нарушения могут повлечь за собой болезни сердца и сосудов, бесплодие, снижение либидо. Поэтому врачи рекомендуют при обнаружении первых признаков обращаться за медицинской помощью. Первым симптомом, указывающим на почечную недостаточность, является отечность и задержка жидкости в организме. Этот факт можно увидеть визуально или посредством уменьшения частоты походов в туалет при обычном количестве выпитой жидкости. Вторым признаком является значительное уменьшение количества мочи. Это порождает анемию, которая проявляется в усталости и сонливости без причины. Американские эксперты отмечают, что при повреждении почек из организма не выводится калий, а только накапливается, что приводит к нерегулярности сердечного ритма.

Эксперты советуют обращать внимание на артериальное давление. Увеличение его показателей может свидетельствовать о почечной недостаточности.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:09

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