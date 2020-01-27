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До iOS 14 обновятся даже IPhone 6s и iPhone SE

Обновление операционной системы ожидает в ближайшее время целый ряд устройств от компании Apple. Производитель намерен обновить до iOS 14 даже модели, выпущенные пять лет назад - IPhone 6s и iPhone SE.

В современной индустрии мобильных технологий возможности и функционал операционных систем меняются очень быстро. При этом смартфоны, выпущенные ранее, часто не могут использовать новые опции из-за программного обеспечения, так как новые поколения ОС не рассчитаны на них. Новые версии Android могут поддерживать в течение максимум двух лет только два обновления.

В Сети появилась информация о возможном обновлении аппаратов 2015-2016 годов выпуска- iPhone 6s/6s Plus, и iPhone SE до четырнадцатого поколения iOS. Также новая ОС сможет работать на планшетных устройствах, для этого она будет несколько оптимизирована для подобных экранов и интерфейсов в модификации iPadOS.

При этом версии, меньше iPad, поддержку не получат. Всего же среди кандидатов на получение более совершенной ОС называются шестое, седьмое, восьмое, 11 поколение iPhone, смартфоны серии iPhone X, XR и XS, а также аппараты с индексом Pro, Plus, Max и SE. Среди планшетных компьютеров обновлением, по имеющимся сведениям, обеспечат все версии iPad Pro. Сюда вошли пятая, шестая и седьмая генерация iPod, в том числе и девайсы с приставкой touch и mini, а также iPad Air в третьем поколении.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:00

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