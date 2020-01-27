До iOS 14 обновятся даже IPhone 6s и iPhone SE





В современной индустрии мобильных технологий возможности и функционал операционных систем меняются очень быстро. При этом смартфоны, выпущенные ранее, часто не могут использовать новые опции из-за программного обеспечения, так как новые поколения ОС не рассчитаны на них. Новые версии Android могут поддерживать в течение максимум двух лет только два обновления.В Сети появилась информация о возможном обновлении аппаратов 2015-2016 годов выпуска- iPhone 6s/6s Plus, и iPhone SE до четырнадцатого поколения iOS. Также новая ОС сможет работать на планшетных устройствах, для этого она будет несколько оптимизирована для подобных экранов и интерфейсов в модификации iPadOS.При этом версии, меньше iPad, поддержку не получат. Всего же среди кандидатов на получение более совершенной ОС называются шестое, седьмое, восьмое, 11 поколение iPhone, смартфоны серии iPhone X, XR и XS, а также аппараты с индексом Pro, Plus, Max и SE. Среди планшетных компьютеров обновлением, по имеющимся сведениям, обеспечат все версии iPad Pro. Сюда вошли пятая, шестая и седьмая генерация iPod, в том числе и девайсы с приставкой touch и mini, а также iPad Air в третьем поколении.