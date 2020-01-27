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"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком Степаном

Татьяна Власова, вторая жена Армена Джигарханяна, в эфире передачи «Судьба человека» объяснила причину отсутствия общения между мужем и его пасынком. Всему виной было нежелание Степана посвятить жизнь театру.
"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком Степаном

Степан Джигарханян появился на свет когда Татьяна Власова находилась в браке с Александром Григоряном. На данный момент он проживает в Лас-Вегасе. По словам актрисы, её сын в 1988 году окончил факультет журналистики в Московском государственном университете. После окончания обучения молодой человек не знал, чем хочет заниматься в жизни. На тот момент его мать работала в Ереванском русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Она попросила его подменить одного из заболевших актёров, однако Степан не надолго задержался на театральных подмостках.

Отказ пасынка от дальнейшей работы в театре Армен Джигарханян воспринял как личное оскорбление. Родственники поссорились, актёр выгнал Степана из дома и они очень долго не общались. Однако члены семьи всё же помирились. По словам Власовой, пасынок часто навещает театрального режиссёра, который в последнее время больше слушает, чем говорит. Актриса утверждает, что её бывший супруг предпочитает слушать, как она читает сказки Оскара Уайльда. Во время разговоров он долго молчит, а потом может выдать какую-то философскую фразу.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:04

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