"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком Степаном





Степан Джигарханян появился на свет когда Татьяна Власова находилась в браке с Александром Григоряном. На данный момент он проживает в Лас-Вегасе. По словам актрисы, её сын в 1988 году окончил факультет журналистики в Московском государственном университете. После окончания обучения молодой человек не знал, чем хочет заниматься в жизни. На тот момент его мать работала в Ереванском русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Она попросила его подменить одного из заболевших актёров, однако Степан не надолго задержался на театральных подмостках.Отказ пасынка от дальнейшей работы в театре Армен Джигарханян воспринял как личное оскорбление. Родственники поссорились, актёр выгнал Степана из дома и они очень долго не общались. Однако члены семьи всё же помирились. По словам Власовой, пасынок часто навещает театрального режиссёра, который в последнее время больше слушает, чем говорит. Актриса утверждает, что её бывший супруг предпочитает слушать, как она читает сказки Оскара Уайльда. Во время разговоров он долго молчит, а потом может выдать какую-то философскую фразу.