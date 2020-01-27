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Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в Канаде

В сентябре минувшего года баварский концерн BMW предложил канадским поклонникам марки ограниченную серию купе BMW M8 с приставкой Individual Manufaktur в названии. Данная версия модели была произведена тиражом всего в 20 экземпляров специально для рынка Канады.
Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в Канаде

Невзирая на столь скромный тираж, данные автомобили все еще доступны для покупки в стране, поскольку не все из них нашли себе новых владельцев. От стандартных версий популярного баварского купе канадские спецверсии отличаются не только за счет специального цвета в окраске кузова, но и богатым набором специальных деталей серии M Performance, в числе которых есть и кузовные элементы, выполненные из карбона. Десять автомобилей из общего тиража выкрашены в ярко-красный оттенок, все остальные получили черный кузов. В продаже, как сообщают представители компании, остались лишь два красных экземпляра, которые до сих пор не проданы дилерами в городах Калгари и Альберте. Причем, именно этот цвет кузова с точки зрения легенды и истории марки считается значительно более знаковым.

Стоит напомнить, что с технической точки зрения разработанные купе полностью соответствуют обычной версии M8 Competition. Автомобили оснащены 4,4-литровыми V8 мощностью 617 л.с. При этом их стоимость составляет 198 тысяч долларов США или около 12,2 миллионов российских рублей по текущему курсу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:18

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