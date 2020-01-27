Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в Канаде
В сентябре минувшего года баварский концерн BMW предложил канадским поклонникам марки ограниченную серию купе BMW M8 с приставкой Individual Manufaktur в названии. Данная версия модели была произведена тиражом всего в 20 экземпляров специально для рынка Канады.
Невзирая на столь скромный тираж, данные автомобили все еще доступны для покупки в стране, поскольку не все из них нашли себе новых владельцев. От стандартных версий популярного баварского купе канадские спецверсии отличаются не только за счет специального цвета в окраске кузова, но и богатым набором специальных деталей серии M Performance, в числе которых есть и кузовные элементы, выполненные из карбона. Десять автомобилей из общего тиража выкрашены в ярко-красный оттенок, все остальные получили черный кузов. В продаже, как сообщают представители компании, остались лишь два красных экземпляра, которые до сих пор не проданы дилерами в городах Калгари и Альберте. Причем, именно этот цвет кузова с точки зрения легенды и истории марки считается значительно более знаковым.
Стоит напомнить, что с технической точки зрения разработанные купе полностью соответствуют обычной версии M8 Competition. Автомобили оснащены 4,4-литровыми V8 мощностью 617 л.с. При этом их стоимость составляет 198 тысяч долларов США или около 12,2 миллионов российских рублей по текущему курсу.
Невзирая на столь скромный тираж, данные автомобили все еще доступны для покупки в стране, поскольку не все из них нашли себе новых владельцев. От стандартных версий популярного баварского купе канадские спецверсии отличаются не только за счет специального цвета в окраске кузова, но и богатым набором специальных деталей серии M Performance, в числе которых есть и кузовные элементы, выполненные из карбона. Десять автомобилей из общего тиража выкрашены в ярко-красный оттенок, все остальные получили черный кузов. В продаже, как сообщают представители компании, остались лишь два красных экземпляра, которые до сих пор не проданы дилерами в городах Калгари и Альберте. Причем, именно этот цвет кузова с точки зрения легенды и истории марки считается значительно более знаковым.
Стоит напомнить, что с технической точки зрения разработанные купе полностью соответствуют обычной версии M8 Competition. Автомобили оснащены 4,4-литровыми V8 мощностью 617 л.с. При этом их стоимость составляет 198 тысяч долларов США или около 12,2 миллионов российских рублей по текущему курсу.