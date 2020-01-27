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Обновленная «Нива» поступила в продажу в России

В России стартовали продажи обновленной версии легендарного отечественного внедорожника Lada 4×4, более известного в народе как «Нива». Концерн АвтоВАЗ официально объявлял о выпуске новинки еще в конце минувшего года.
Обновленная «Нива» поступила в продажу в России

Отмечается, что базовая комплектация обновленного внедорожника практически ничем не отличается от его рестайлинговой версии. Зато комплектация Urban получила ряд заметных изменений. Самые большие отличия от прежних версий касаются именно внешности машины. Так, бамперы Lada 4×4 отныне выкрашены в тон кузова, также автомобиль обзавелся противотуманными фонарями и легкосплавными колесными дисками. Полностью преобразился и интерьер. Передняя панель теперь выполнена из качественного пластика, изменилась форма дефлекторов системы вентиляции.

Получила новая Lada 4×4 и более информативный бортовой компьютер с принципиально новой панелью приборов. По некоторым данным, точно такие же изменения ожидают и рестайлинговую версию Lada Granta.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:00

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