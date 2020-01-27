Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приперла своего бойфренда Манукяна к стене "беременным" животом





Сразу после возвращения с курорта ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова продолжила праздновать свой день рождения, но теперь уже с подругами. Своих друзей она позвала в один из столичных ресторанов. Однако поклонников Ольги Бузовой заинтересовал наряд звезды. Артистка была одета в красное облегающее платье, которое не смогло скрыть ее увеличившийся живот.В итоге подписчики Ольги Бузовой, которые посмотрели ее stories пришли к выводу, что, скорее всего она в положении. По еще одной версии, Ольга могла расслабиться и позволить себе есть все подряд, а как следствие поправиться. Однако к версии, что звезда беременна фолловеры Бузовой склоняются больше. Таким образом, некоторые даже начали говорить о том, что Ольга Бузова приперла Давида Манукяна к стене "беременным" животом, и тот сделал ей предложение. Однако информация насчет свадьбы влюбленных пока не подтверждена.Вспомнили фанаты телеведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и о том, что у нее заметно вырос бюст, и в очередной раз объяснили этот факт тем, что, возможно, она ждет малыша.