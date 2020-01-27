АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за день

Известный российский комик Александр Долгополов, который был вынужден практически бежать из страны из-за полицейской проверки, проводимой по факту жалобы жителя Подмосковья на оскорбление чувств верующих, впервые выступил после своего приезда в Израиль. Артист прочел зрителям лекцию о том, как лишиться всего за один день.
Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за день

Как отметил стендапер, для таких серьезных перемен в жизни для начала нужно быть весьма пугливым человеком, а также снять видеоролик и опубликовать его в Сети. После этого Долгополов посоветовал желающим повторить его путь и распространить ссылку на видео в социальных сетях, особенно в группы, вроде «Антимайдан» или тех, что посвящены самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

Выполнив все эти действия, убежден комик, человек будет максимально близок к тому, чтобы действительно лишиться всего. Он также объяснил, что его предложение можно считать актуальным для граждан, проживающих в России, потому что в скором времени после таких действий обязательно появится недовольный человек, который захочет обратиться в полицию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная Оксана Самойлова опубликовала романтическое фото с …
В Новосибирской школе преподаватель поставила оценку ученице прямо на…
Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток после поездки в…
Появились первые подробности о новом поколении Honda…
Гарик Харламов почтил память Коби Брайанта и его…
Астронавт Хелен Шармен: "На Земле может быть темная биосфера, в которой скрывается инопланетная…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приперла своего бойфренда Манукяна к стене "беременным"…
Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за…
Врачи рассказали о полезных свойствах арахисового…
Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады…
Бьюти-мастер принцессы Дианы раскрыла секреты макияжа членов королевской…
Сергей Лазарев: "Творите свое будущее сами, не ждите у моря…
В Новосибирске введен режим ЧС из-за обильных…
В России автомобили Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще по сравнению с…
"Все из-за детей": Елена Бирюкова рассказала, почему вышла замуж за бывшего мужа Екатерины…
Звезда «Дом-2» Юля Щеглова: «После помолвки Игорь заставляет меня жить по его…
Прототип обновленного хот-хэтча Volkswagen Golf R 2021 впервые заметили без…
Рената Литвинова не планирует подавать в суд на сбившую ее…
Врачи рассказали, как предотвратить появление «текстовой…
Дмитрий Маликов больше не оказывает финансовую поддержку дочери…
В Сети появился рендер Dodge Charger следующего…
Алла Пугачева о своем макияже: "Берегись! Опасна…
Ученые из NASA определили шанс столкновения Земли с "катастрофическим"…
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях…
Роскачество : В сыре и сгущённом молоке больше кальция по сравнению с…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь купила участок земли в…
Рояль и золотой унитаз Фрэнка Синатры выставлены на аукцион в…
Александр Васильев: "Премьера мастер-класса прошла при полном…
Просмотреть все новости