Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за день





Как отметил стендапер, для таких серьезных перемен в жизни для начала нужно быть весьма пугливым человеком, а также снять видеоролик и опубликовать его в Сети. После этого Долгополов посоветовал желающим повторить его путь и распространить ссылку на видео в социальных сетях, особенно в группы, вроде «Антимайдан» или тех, что посвящены самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.Выполнив все эти действия, убежден комик, человек будет максимально близок к тому, чтобы действительно лишиться всего. Он также объяснил, что его предложение можно считать актуальным для граждан, проживающих в России, потому что в скором времени после таких действий обязательно появится недовольный человек, который захочет обратиться в полицию.