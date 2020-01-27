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Врачи рассказали о полезных свойствах арахисового масла

Арахисовое масло обладает не только насыщенным и необычным вкусом, но и рядом полезных свойств. Как рассказали врачи, ежедневное употребление этого лакомства укрепляет здоровье сердца, восстанавливает структуру мышц и способствует похудению.

По словам диетологов, арахисовое масло содержит большое количество белка, а также необходимые витамины и минералы, такие как калий, цинк магний. Последний играет особенно важную роль в восстановлении мышечной ткани и её правильной работы, а идеальное соотношение ненасыщенных и насыщенных жиров в этом продукте позволяет говорить о невероятной пользе для здоровья сердца. Ежедневное употребление орехов может быть связано со снижением риска смертности от сердечного приступа или других недугов сердечно-сосудистого характера.

Некоторые исследования также показывают, что включение в рацион арахиса и других орехов способно помочь людям поддерживать свой вес или даже помочь с похудением. Причиной подобного феномена является свойство плодов увеличивать чувство сытости. Однако, поскольку в арахисовом масле присутствуют много калорий, крайне важно, чтобы человек сдерживал свою любовь к лакомству во избежание ожирения. Ежедневной нормой врачи называют до двух ложек продукта.

Кроме прочего, бета-ситостерин в арахисовом масле рекомендуется для индивидов, страдающих от чрезмерного стресса. Это действующее вещество не только стимулирует работу мозга, но и способствует выработке серотонина. В общем и целом, гормон делает человека более расслабленным и снижает уровень нежелательного кортизола в довесок к заряду энергии от содержащихся в продукте сахаров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:41

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