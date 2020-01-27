Константин Богомолов рассмешил фанатов новым снимком телеведущей Ксении Собчак посреди песка

Увидев новую фотографию, фанаты Ксении Собчак пришли в восторг и отметили, что ее новый супруг Константин Богомолов относится к своей любимой женщине достаточно трепетно. Были и те, кто сравнил теледиву с богиней и нимфой.Пользователи социальных сетей написали о том, что любимая женщина в любом ракурсе такой и остается. Другие отметили, что Константин и Ксения очень красивая пара и их любят, а также желают им искренне счастья.Тем не менее, нашлись и недоброжелатели, которые откровенно начали смеяться над Собчак. Хейтеры писали, что ноги светская львица куда - то дела, и о том, что складывается ощущение, будто у нее их нет. Некоторые даже отметили, что деревенщина в ней есть и никуда от этого не деться.Стоит отметить, ранее Ксения Собчак порадовала своих поклонников сексуальным видео с отдыха, где она принимает душ.