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Константин Богомолов рассмешил фанатов новым снимком телеведущей Ксении Собчак посреди песка

Новая фотография Ксении Собчак, которую опубликовал Константин Богомолов в личном аккаунте Instagram, вызвала целую бурю эмоций у ее фанатов. На снимке известная телеведущая позирует в легком платье цвета молока прямо посредине песка.

Константин Богомолов рассмешил фанатов новым снимком телеведущей Ксении Собчак посреди песка

Увидев новую фотографию, фанаты Ксении Собчак пришли в восторг и отметили, что ее новый супруг Константин Богомолов относится к своей любимой женщине достаточно трепетно. Были и те, кто сравнил теледиву с богиней и нимфой.

Пользователи социальных сетей написали о том, что любимая женщина в любом ракурсе такой и остается. Другие отметили, что Константин и Ксения очень красивая пара и их любят, а также желают им искренне счастья.

Тем не менее, нашлись и недоброжелатели, которые откровенно начали смеяться над Собчак. Хейтеры писали, что ноги светская львица куда - то дела, и о том, что складывается ощущение, будто у нее их нет. Некоторые даже отметили, что деревенщина в ней есть и никуда от этого не деться.


Стоит отметить, ранее Ксения Собчак порадовала своих поклонников сексуальным видео с отдыха, где она принимает душ.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:10

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