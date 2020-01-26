В Москве скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин





В социальных сетях пользователи пишут о том, что священник скончался практически сразу после того, как отслужил Божественную Литургию. Протоиерей умер прямо во дворе храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. «Сидел у храма на лавочке, вдруг стало плохо, в результате он просто умер», - пишет один из пользователей в соцсети.Всеволод Анатольевич родился в Москве в 1968 году. Вплоть до 2015 года священник занимал должность председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом. Кроме того, был членом Общественной палаты и членом недавно созданной Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси.