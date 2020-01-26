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Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков похвастался фото УЗИ беременной невесты

Бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Степан Меньщиков готовится в очередной раз стать папой. Выяснилось, что слухи о беременности его избранницы по имени Ангелина совсем не были преувеличены, а недавно он похвастался фото УЗИ беременной невесты.

Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков похвастался фото УЗИ беременной невесты

Сейчас звезда шоу «Дом-2» Степан Меньщиков чувствует себя вполне счастливым человеком. Мужчина вместе со своей новой возлюбленной ждут малыша. Тем, что его невеста уже беременна, Степан гордится. На данный момент срок у его девушки не очень большой, но он уже решил поделиться этим радостным событием с окружающими.

В личном блоге Степан Меньщиков показал фотографию УЗИ и написал, что они правда с Ангелиной ждут малыша. Помимо этого, Степан отметил, что они с Ангелиной близкие и родные друг другу люди и поняли они это практически сразу после встречи.


Фанаты Степана Меньщикова отметили, что очень за него рады, а блеск в его глазах говорит о том, что он сейчас счастлив. Стоит отметить, что об отношениях с Ангелиной Степан рассказал лишь неделю назад, когда прилетел к ней в Таиланд, именно там она живет во время зимы. Известно, узнав о том, что у него будет сын или дочь, Меньщиков сделал своей любимой предложение.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:40

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