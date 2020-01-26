Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце беременности

Вообще, Оксана Яковлева охотно делится с подписчиками фотографиями и видеороликами, снятыми во время индийского турне. Но опубликованный ею ролик с танцами на шесте, устроенными прямо на улице, стал самым обсуждаемым из этой череды. Артистка взобралась на шест, находясь на шестом месяце беременности, и выполнила сложные упражнения, которые исполняются на пилоне. Сначала увиденным были шокированы случайные прохожие и зеваки, а позднее и поклонники певицы, увидевшие запись происходящего в социальной сети.«Слабонервным не смотреть. Исполнить уже тяжелее, но уже скоро я вернусь на пилон и снова смогу танцевать», - гласит подпись Яковлевой под этой публикацией.