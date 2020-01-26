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Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце беременности

Российская певица Оксана Яковлева (Yaxana), которая более известна публике, как жена депутата, перекрывшая в свое время несколько полос движения на МКАД, чтобы снять танцы для нового клипа, ожидает рождения ребенка. Сейчас она отдыхает в компании своей подруги в Индии, где и устроила танцы на уличном шесте, удивив поклонников.
Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце беременности

Вообще, Оксана Яковлева охотно делится с подписчиками фотографиями и видеороликами, снятыми во время индийского турне. Но опубликованный ею ролик с танцами на шесте, устроенными прямо на улице, стал самым обсуждаемым из этой череды. Артистка взобралась на шест, находясь на шестом месяце беременности, и выполнила сложные упражнения, которые исполняются на пилоне. Сначала увиденным были шокированы случайные прохожие и зеваки, а позднее и поклонники певицы, увидевшие запись происходящего в социальной сети.

«Слабонервным не смотреть. Исполнить уже тяжелее, но уже скоро я вернусь на пилон и снова смогу танцевать», - гласит подпись Яковлевой под этой публикацией.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:20

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