Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться коронавирусом

Анна Хилькевич решила ответить на один из вопросов, который чаще всего ей задают поклонники. Звезда телесериала "Универ" опубликовала фотографию, сделанную на пляже в Таиланде. На снимке знаменитость в черной длинной футболке сидит на шезлонге и держит в руках тарелку с едой. В комментарии Анна Хилькевич написала, что фанатов интересует, не боится ли она заразиться коронавирусом. Знаменитость заметила, что на Пхукете число туристов из Китая выросло и это пугает ее.Актрисе становится неприятно и неловко, когда ее дети Арианна и Мария находится неподалёку от китайцев, а она стремительно направляется к ним, чтобы увести их в противоположную сторону. Подписчики решили поддержать Анну Хилькевич и написали, что в этом нет ничего страшного и так поступила бы любая мать, которая хочет защитить своего ребенка от коронавируса или любого другого заболевания.