Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться коронавирусом
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала своим поклонником о страхе заразиться коронавирусом. Актриса сообщила в Instagram-аккаунте, что на Пхукете число туристов из Китая заметно выросло.
Анна Хилькевич решила ответить на один из вопросов, который чаще всего ей задают поклонники. Звезда телесериала "Универ" опубликовала фотографию, сделанную на пляже в Таиланде. На снимке знаменитость в черной длинной футболке сидит на шезлонге и держит в руках тарелку с едой. В комментарии Анна Хилькевич написала, что фанатов интересует, не боится ли она заразиться коронавирусом. Знаменитость заметила, что на Пхукете число туристов из Китая выросло и это пугает ее.
Актрисе становится неприятно и неловко, когда ее дети Арианна и Мария находится неподалёку от китайцев, а она стремительно направляется к ним, чтобы увести их в противоположную сторону. Подписчики решили поддержать Анну Хилькевич и написали, что в этом нет ничего страшного и так поступила бы любая мать, которая хочет защитить своего ребенка от коронавируса или любого другого заболевания.
Анна Хилькевич решила ответить на один из вопросов, который чаще всего ей задают поклонники. Звезда телесериала "Универ" опубликовала фотографию, сделанную на пляже в Таиланде. На снимке знаменитость в черной длинной футболке сидит на шезлонге и держит в руках тарелку с едой. В комментарии Анна Хилькевич написала, что фанатов интересует, не боится ли она заразиться коронавирусом. Знаменитость заметила, что на Пхукете число туристов из Китая выросло и это пугает ее.
Актрисе становится неприятно и неловко, когда ее дети Арианна и Мария находится неподалёку от китайцев, а она стремительно направляется к ним, чтобы увести их в противоположную сторону. Подписчики решили поддержать Анну Хилькевич и написали, что в этом нет ничего страшного и так поступила бы любая мать, которая хочет защитить своего ребенка от коронавируса или любого другого заболевания.