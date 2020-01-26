Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви Шотландии





Примечательно, что назначать на эту должность важных персон в Соединенном Королевстве впервые начали еще в XVI столетии. Роль заключается в том, чтобы поддерживать нормальные отношения между государством и церковью. В течение ближайшего года принцу предстоит представлять ее Величество на всех заседания Генассамблеи Церкви Шотландии. Так, Уильям сможет произносить речи во время открытия и закрытия заседаний ассамблеи от имени британского суверена, принимать участие в торжественных церемониях и даже совершать визиты. А вот от участия в дебатах по тем или иным вопросам ему предстоит отстраниться.Пресса, к слову, сразу же обратила внимание вовсе не на новый титул Уильяма, а на тот факт, что очередное повышение принц получил на фоне проблем, вызванных с семьей его брата Гарри, который вместе с супругой Меган Маркл объявил о желании снять с себя полномочия членов королевской семьи.