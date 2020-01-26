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Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви Шотландии

В минувшую субботу, 25 января, британская Королева Елизавета II пожаловала своему внуку – наследному принцу Уильяму, - очередной титул. Отныне герцог Кембриджский пополнил перечень своих званий титулом Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви Шотландии.
Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви Шотландии

Примечательно, что назначать на эту должность важных персон в Соединенном Королевстве впервые начали еще в XVI столетии. Роль заключается в том, чтобы поддерживать нормальные отношения между государством и церковью. В течение ближайшего года принцу предстоит представлять ее Величество на всех заседания Генассамблеи Церкви Шотландии. Так, Уильям сможет произносить речи во время открытия и закрытия заседаний ассамблеи от имени британского суверена, принимать участие в торжественных церемониях и даже совершать визиты. А вот от участия в дебатах по тем или иным вопросам ему предстоит отстраниться.

Пресса, к слову, сразу же обратила внимание вовсе не на новый титул Уильяма, а на тот факт, что очередное повышение принц получил на фоне проблем, вызванных с семьей его брата Гарри, который вместе с супругой Меган Маркл объявил о желании снять с себя полномочия членов королевской семьи.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00

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