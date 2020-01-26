«За периметр уйти страшно»: Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель комментирует старые интервью





По словам Ольги Рапунцель, она осознала, что вела себя не очень хорошо по отношению к Дмитрию Дмитренко. Во-первых она его часто перебивает, а Дмитрий не любит такое поведение, и она об этом знает. Тем не менее, Ольга Рапунцель утверждает, что теперь будет над этим работать и постарается сделать все, чтобы наладить нормальные отношения с супругом.Также Ольга Рапунцель рассказала и о том, что их с Дмитрием Дмитренко отношения уже по сути и так выросли и изменились. Ольга подчеркивает, что своего мужа уважает и ценит.Ольга Рапунцель говорит и о том, что страшно уходить за ворота проекта, потому что жизнь сейчас очень сложная. Чаще всего у Дмитрия Дмитренко она спрашивает, а как и на какие деньги им придется жить. Однако муж успокаивает Ольгу, он уверен, что на улице они в любом случае не останутся и при необходимости смогут уехать к родителям во Владивосток.Помимо этого, Ольга Рапунцель сказала и о том, что без помощи супруга не справилась бы. Он замечательный помощник по дому, а ко всему часто сидит с Василисой сам. Помимо этого, Ольга Рапунцель отмечает, что они продолжают с Дмитрием Дмитренко мечтать о большой семье с кучей детей.