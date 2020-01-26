Алика Смехова примеряла образ Кармен

Алика Смехова показала подписчикам несколько снимков, на которых она сфотографирована в черной юбке в пол и пиджаке с широким поясом. Ее образ дополнили броский макияж, колье с кулоном в виде сердца, кудрявые длинные волосы и вплетённый в них красный цветок. На первом снимке певица танцует подняв руки вверх, на втором стоит боком и смотрит в сторону, а на третьем придерживает одной рукой черную шляпу. В комментарии к посту в социальной сети Instagram Алика Смехова написала слова песни Жоржа Бизе под названием "Кармен".Подписчики пришли в восторг от публикации знаменитости. Они написали, что не сразу узнали на фотографиях Алику Смехову. Многие пришли к выводу, что образ испанской красавицы очень подходит исполнительнице. Фанаты оставили свои комплименты и множество отметок "Мне нравится".