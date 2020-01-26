Алексей Воробьёв: "Я очень счастлив, что у меня в жизни появился Моцарт"

Несколько лет назад у Алексея Воробьёва умер пес породы вельш-корги по кличке Элвис-Мэлвис, и он долго горевал из-за потери друга. Недавно знаменитость подарил себе на день рождения щенка такой же породы, которого назвал Моцарт. Сегодня исполнитель показал подписчикам несколько фотографий с домашним питомцем. На кадрах Алексей Воробьёв держит Моцарта на руках и улыбается. В комментарии к посту в Instagram певец написал: "Я очень полюбил этого маленького малыша. Ему всего 2 с половиной месяца, и, конечно, я с ним ещё натерплюсь приключений".При этом исполнитель очень счастлив, что в его жизни появился Моцарт. Имя щенка полностью совпадает с бесконечным разгильдяйством, и радостью жизни в каждой секунде, которым обладал гениальный композитор. Подписчики поблагодарили Алексея Воробьёва за позитивные фотографии и попросили чаще делать подобные посты. Публикация уже набрала почти 40 000 лайков.