Специалисты объяснили, как провести с пользой Международный день без интернета





Новое исследование, проведенное экспертами из Mail.ru Group и ResearchMe, доказало наличие интернет-зависимости у значительной части населения России. По результатам общенационального опроса, для получения доступа к Сети около 36% респондентов готовы отказаться от употребления спиртного, 23% - от сладостей, а 14 и 12% соответственно могут лишить себя спорта и транспорта. При этом, каждый 10-й из опрошенных соотечественников готов пожертвовать путешествиями, живым общением и сексом.Эти результаты особенно остро подчеркивают необходимость проведения Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января. Специалисты говорят, что к отказу от гаджетов следует подготовиться заранее, в чем должны помочь несколько уловок. Одной из них является утренняя пробежка, занятия спортом или любимым делом. Также россиянам следует оповестить коллег и друзей о том, что этот день они проведут вне онлайна. Идеальными вариантами времяпровождения можно назвать общение с близкими, поездку в новое место, чтение, настольные игры и просмотр фильмов.