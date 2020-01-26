Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже врачи





Отмечается, что один из наиболее странных признаков недостатка в организме железа заключается в желании человека употреблять в пищу даже то, что не является съедобным. Более того, эксперты отмечают, что от дефицита железа чаще всего страдают именно женщины, у которых при таком состоянии наблюдается снижение когнитивных способностей и выносливости, повышается раздражительность, увеличивается риск развития депрессии. Кроме того, недостаточное насыщение организма железом может приводить к нарушениям в работе ЦНС и головного мозга, снижению эффективности барьерной функции слизистых оболочек, повышению риска возникновения инфекционных заболеваний и прочим проблемам.Что же касается важных признаков дефицита данного элемента, то в их числе эксперты называют бледность кожи и языка, постоянную усталость и сбивчивое дыхание. Одышка при этом может возникнуть даже без серьезной физической нагрузки, а просто при выполнении каких-то простейших бытовых задач. Существуют и менее заметные симптомы дефицита железа, к их числу специалисты относят головокружения и головные боли, тревожность и приступы паники, отечность слизистых и языка, сухость кожи и волос, а также синдром беспокойных ног.