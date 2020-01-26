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Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже врачи

Дефицит железа – один из наиболее распространенных недостатков рациона в мире. По некоторым данным, от него страдают около 2 миллиардов жителей Земли, поэтому эксперты ВОЗ назвали признаки этого состояния, которые порой игнорируются даже опытными медиками.
Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже врачи

Отмечается, что один из наиболее странных признаков недостатка в организме железа заключается в желании человека употреблять в пищу даже то, что не является съедобным. Более того, эксперты отмечают, что от дефицита железа чаще всего страдают именно женщины, у которых при таком состоянии наблюдается снижение когнитивных способностей и выносливости, повышается раздражительность, увеличивается риск развития депрессии. Кроме того, недостаточное насыщение организма железом может приводить к нарушениям в работе ЦНС и головного мозга, снижению эффективности барьерной функции слизистых оболочек, повышению риска возникновения инфекционных заболеваний и прочим проблемам.

Что же касается важных признаков дефицита данного элемента, то в их числе эксперты называют бледность кожи и языка, постоянную усталость и сбивчивое дыхание. Одышка при этом может возникнуть даже без серьезной физической нагрузки, а просто при выполнении каких-то простейших бытовых задач. Существуют и менее заметные симптомы дефицита железа, к их числу специалисты относят головокружения и головные боли, тревожность и приступы паники, отечность слизистых и языка, сухость кожи и волос, а также синдром беспокойных ног.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:16

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