От Microsoft потребовали вернуть Windows 7 к жизни





FSF открыто обратился к руководству американской корпорации и призвал Microsoft не прерывать жизненный цикл указанной версии фирменной операционной системы. Для этого представители Фонда даже предлагают компании выпустить финальную версию ОС Windows 7 в качестве свободно распространяемого продукта, предоставив общественности возможность самостоятельно обеспечивать ее поддержку.«Поддержка Windows 7 закончилась, однако жизнь это операционной системы заканчиваться не должна. Мы призываем Microsoft заняться его переработкой», - утверждается в обращении FSF. Кроме того, представители Фонда напомнили разработчику, что ранее он уже поступал таким образом с некоторыми своими другими программными продуктами, поддержка которых официально была прекращена.