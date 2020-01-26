Певица Акула поделилась подробностями из личной жизни, карьеры и бегства в США





Сейчас немногие россияне вспомнят альбом "Кислотный DJ", в свое время снискавший бешеную популярность у публики в 2000-х годах. Этот период экспериментов в эстраде пошел на руку Оксане Почепе, известной под псевдонимом Акула, которая заслужила любовь аудитории благодаря странной и прогрессивной музыке. Новое интервью с поп-исполнительницей пролило свет на некоторые детали из её жизни, карьерном пути и двухлетнем периоде пребывания в США.Хотя для соотечественников Акула "выстрелила" лишь после выхода первого "сольника", слава окружила её намного раньше: еще с 15 лет Почепа выступала по всей Ростовской области, а позднее отправилась в гастрольный тур по Германии. Певица с сожалением вспоминает, что тогда в её жизни появились "глупые и коварные люди", особенно среди продюсеров. По словам звезды, их пустые слова и обещания об успехе вынудили обратиться за помощью к Сергей Жукову, который помог в съемке клипа. Именно работа с лидером группы "Руки Вверх" помогла Акуле закрепиться в Москве и выпустить дебютный альбом.Что касается поездки в Америку, то основной причиной подобного решения стала влюбленность. На протяжении двух лет проживания за границей поп-исполнительница почти не выступала, уделяя все свое время любимому. Впоследствии она вернулась на родину, но не смогла собирать столь большие концертные залы из-за сильной конкуренции. Несмотря на трудности, её рабочий график расписан на полгода, а сама Оксана Почепа таким образом характеризует текущее положение на сцене: "меня не волнует, сколько людей будет в зале. Их может быть 100 тысяч или 100 человек. Я могу и перед одним выступить. Не жалею о том, что эта бешеная популярность осталась в прошлом."