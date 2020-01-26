Комедиантка Екатерина Варнава предстала перед поклонниками спящей с открытым ртом

«Здесь мы еще не знаем, что опоздаем на самолет до Москвы», ― подписала комедийная актриса опубликованный снимок в своём миклоблоге. На фото Екатерина Варнава запечатлена спящей с открытым ртом на плече своего друга Евгения Бороденко, участника комедийного шоу «Comedy Woman» и часто являвшегося партнером юмористки в ёё забавных роликах в Instagram.«Она даже спит, как Богиня...», «Спящая красавица», «Какие милахи», «Какие глаза! Какие глаза у Вас красивые, Екатерина!» ― разделили фолловеры умение знаменитости посмеяться над собой.