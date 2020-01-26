



Эксперты назвали 4 причины для употребления кофе перед тренировкой. Напиток позволяет более эффективно сжигать калории, а также обеспечит мышцам прилив сил перед физической нагрузкой.Согласно информации, опубликованной изданием International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, новое исследование показало, что выпитая спортсменами чашка кофе перед ежедневной тренировкой позволяла им сжигать на 15% больше калорий, нежели тем участникам эксперимента, которые принимали плацебо. Также напиток обеспечивает ощущение сытости, что позволяет употреблять меньше пищи на протяжении дня.Среди главных 4 причин, по которым эксперты рекомендуют употребление кофе перед физической нагрузкой, является снятие напитком сонливости, снижение болевых симптомов в мышцах, обеспечение их приливом сил, а также повышение уровня концентрации.