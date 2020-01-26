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Автолюбители составили ТОП-3 забытых внедорожников, выпущенных в СССР

Несмотря на распространенное мнение, советские внедорожники могли бы дать фору большинству современных кроссоверов, но различные причины помешали их серийному выпуску. Автолюбители составили ТОП-3 забытых SUV, выпущенных в СССР.

Говоря о советских внедорожниках, нельзя не упомянуть ГАЗ-61-73, в основу которого легла архитектура М-1. Автомобиль, прозванный в народе "Козликом", использовался в качестве штабного транспортного средства для высшего командного состава РККА. Больше всего модель отличалась от современников шикарным кожаным салоном и жестким верхом. Её производство все же закончилось из-за низкой проходимости, вызванной длинной колесной базой и высокого закрытого кузова.

Второе место в рейтинге занял ГАЗ-22, прототип от того же завода и разработанный на базе того же М-1, но с форм-фактором универсала. Его конструкцию также дополняло шасси от ГАЗ-М72. Основной причиной малого количества экземпляров этой модели, сохранившихся до настоящих дней, является использование ГАЗ-22 в советское время исключительно службой скорой медицинской помощи, пожарными и таксопарками. Действующие законы по утилизации только ускорили процесс исчезновения машины с рынка.

Наконец, последним в списке значится "Москвич-415", также известный как "Москвич-2150" за 1973 год. За все недолгое время своего существования эта серия предстала в двух вариантах: с жесткой и брезентовой крышей. Автомобиль был унифицирован с серийным на тот момент "Москвичом-2140". К сожалению многих автолюбителей этот внедорожник остался только на уровне концепта по неизвестным ныне причинам.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:29

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