Иосиф Пригожин назвал пытающуюся скрыться от солнца Валерию "Гюльчатай"

На данный момент супруги пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах и делятся со своими поклонниками в Instagram фото- и видеоматериалами с отдыха в Дубае. Одним из таких стало появление в микроблоге музыкального продюсера видео, на котором Валерия пытается укрыться от палящего зноя страны легкой тканью. Супруг «заставляет» певицу показаться в её натуральной красоте со словами «Гюльчатай, открой личико». Валерия, в свою очередь, сравнила Иосифа Пригожина с ресторатором Аркадием Новиковым, часто снимавшим в забавных обстоятельствах свою супругу Надежду.Фолловеры отметили красоту 51-летней певицы, которой удается сохранять свою молодость и природную красоту благодаря здоровому питанию, постоянным занятиям спортом и хорошей наследственности. «Лерочка прелесть», «Красивая, настоящая», «Какая же очаровательная Гюльчатай!», «Красотка», – пишут подписчики.