Иосиф Пригожин назвал пытающуюся скрыться от солнца Валерию "Гюльчатай"
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал натуральную красоту своей супруги Валерии. Он заснял возлюбленную при её попытке укрыться лёгкой тканью от палящего зноя Дубая и назвав певицу «Гюльчатай».
На данный момент супруги пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах и делятся со своими поклонниками в Instagram фото- и видеоматериалами с отдыха в Дубае. Одним из таких стало появление в микроблоге музыкального продюсера видео, на котором Валерия пытается укрыться от палящего зноя страны легкой тканью. Супруг «заставляет» певицу показаться в её натуральной красоте со словами «Гюльчатай, открой личико». Валерия, в свою очередь, сравнила Иосифа Пригожина с ресторатором Аркадием Новиковым, часто снимавшим в забавных обстоятельствах свою супругу Надежду.
Фолловеры отметили красоту 51-летней певицы, которой удается сохранять свою молодость и природную красоту благодаря здоровому питанию, постоянным занятиям спортом и хорошей наследственности. «Лерочка прелесть», «Красивая, настоящая», «Какая же очаровательная Гюльчатай!», «Красотка», – пишут подписчики.
На данный момент супруги пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах и делятся со своими поклонниками в Instagram фото- и видеоматериалами с отдыха в Дубае. Одним из таких стало появление в микроблоге музыкального продюсера видео, на котором Валерия пытается укрыться от палящего зноя страны легкой тканью. Супруг «заставляет» певицу показаться в её натуральной красоте со словами «Гюльчатай, открой личико». Валерия, в свою очередь, сравнила Иосифа Пригожина с ресторатором Аркадием Новиковым, часто снимавшим в забавных обстоятельствах свою супругу Надежду.
Фолловеры отметили красоту 51-летней певицы, которой удается сохранять свою молодость и природную красоту благодаря здоровому питанию, постоянным занятиям спортом и хорошей наследственности. «Лерочка прелесть», «Красивая, настоящая», «Какая же очаровательная Гюльчатай!», «Красотка», – пишут подписчики.