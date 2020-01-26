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Космонавты на МКС сообщают об угрозе коррозии и разгерметизации из-за грибков

Ученые РАН подтвердили слова космонавтов об угрозе коррозии и разгерметизации на МКС. Эксперты сообщают о наличии более сотни мест, где может начаться процесс из-за воздействия грибков.

После тщательного осмотра российского сегмента МКС эксперты пришли к выводу, что на станции имеется 131 место, где может начаться опасная для жизни экипажа коррозия. В 21 зонах уже наблюдается подобный процесс, две из которых локализовались в туалете. Эту информацию подтвердило исследование Института медико-биологических проблем РАН. Наибольший рост наблюдался в тех очагах, которые относятся к "холодным", в которых повышается шанс образования конденсата из-за низких температур, плохого обдува и ультразвукового фона от работающих приборов.

Основными местами заражения оказались служебный модуль "Заря", функционально-грузовой блок "Звезда" и малый исследовательский модуль "Рассвет", чьи восемь участков были отнесены к категории "чрезвычайно опасных из-за угрозы разгерметизации". Они включают в себя зоны трех иллюминаторов, потолок и одна из стенок в туалете. Все они требуют регулярного контроля с использованием приборов и наблюдения со стороны космонавтов. Известно, что развивающиеся в таких условиях грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides прямо сейчас превышают норму в три-четыре раза от допустимого для жилых модулей.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:51

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