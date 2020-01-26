Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
В Сети продолжает появляться все больше информации, связанной с предстоящей презентацией новой серии флагманских смартфонов от южнокорейской компании Samsung. Недавно стало известно, что вместе с новыми Galaxy S20 компания предложит бесплатные TWS-наушники Galaxy Buds+.
Как сообщает известный сетевой инсайдер Эван Бласс, такая акция будет доступна всем, кто оформит предварительный заказ на новый смартфон. Источник даже опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой постер, который внешне очень похож на официальное изображение. Именно на нем и присутствует информация о том, что при оформлении предзаказа на новинку в топовом исполнении Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra покупатели смогут получить в подарок наушники.
Примечателен и тот факт, что ценник на наушники Galaxy Buds+ может оказаться весьма высоким, особенно, если принимать во внимание тот факт, что стоимость актуальной модели Galaxy Buds на данный момент составляет 9990 рублей. Иными словами, в подарок к своим новинкам Samsung предлагает весьма дорогостоящее дополнение.
Как сообщает известный сетевой инсайдер Эван Бласс, такая акция будет доступна всем, кто оформит предварительный заказ на новый смартфон. Источник даже опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой постер, который внешне очень похож на официальное изображение. Именно на нем и присутствует информация о том, что при оформлении предзаказа на новинку в топовом исполнении Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra покупатели смогут получить в подарок наушники.
Примечателен и тот факт, что ценник на наушники Galaxy Buds+ может оказаться весьма высоким, особенно, если принимать во внимание тот факт, что стоимость актуальной модели Galaxy Buds на данный момент составляет 9990 рублей. Иными словами, в подарок к своим новинкам Samsung предлагает весьма дорогостоящее дополнение.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:05