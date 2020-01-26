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Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно

В Сети продолжает появляться все больше информации, связанной с предстоящей презентацией новой серии флагманских смартфонов от южнокорейской компании Samsung. Недавно стало известно, что вместе с новыми Galaxy S20 компания предложит бесплатные TWS-наушники Galaxy Buds+.
Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно

Как сообщает известный сетевой инсайдер Эван Бласс, такая акция будет доступна всем, кто оформит предварительный заказ на новый смартфон. Источник даже опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой постер, который внешне очень похож на официальное изображение. Именно на нем и присутствует информация о том, что при оформлении предзаказа на новинку в топовом исполнении Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra покупатели смогут получить в подарок наушники.

Примечателен и тот факт, что ценник на наушники Galaxy Buds+ может оказаться весьма высоким, особенно, если принимать во внимание тот факт, что стоимость актуальной модели Galaxy Buds на данный момент составляет 9990 рублей. Иными словами, в подарок к своим новинкам Samsung предлагает весьма дорогостоящее дополнение.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:05

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