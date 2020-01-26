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Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер телефона

Известный американский актер и музыкант, фронтмен популярной группы «30 Seconds To Mars» Джаред Лето опубликовал на своей персональной страничке в социальной сети Instagram свой личный номер телефона. Вместе с этим артист призвал поклонников писать ему лично.
Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер телефона

К своей публикации Джаред Лето прикрепил небольшое видео, в котором рассказывает, что будет очень рад, если поклонники напишут ему сообщение. «Я подумал, мы с вами знакомы уже достаточно давно, поэтому мне стоит оставить вам свой телефонный номер. Буду рад получить от вас сообщение. Пишите мне, если вы скучаете, рассказывайте, как ваши дела», - подчеркнул музыкант.

Поклонники сразу же принялись писать артистку и делиться с ним своими мыслями о самим разном. Впрочем, как позднее посетовали поклонники Джареда Лето, ответы, которые они получают на свои сообщения, чаще всего выглядят одинаково, поэтому их с высокой долей вероятности рассылает обычный бот. Более того, в ответ на сообщения многим фанатам артиста просто приходила его фотография.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:09

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