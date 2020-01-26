Кошки могут быть более преданными, чем собаки





По устоявшемуся мнению кошки - самодостаточные животные, редко проявляющие преданность по отношению к человеку и скорее терпящие его присутствие ради собственной выгоды, чем ради дружеских отношений. Вероятно, это не совсем так, и на самом деле эти питомцы способны на не менее тесную связь со своим хозяином, чем «лучшие друзья человека».Группа учёных из университета в штате Орегон изучила реакции кошачьих на своих хозяев в разных ситуациях. По результатам исследований оказалось, что животные тесно привязаны к человеку и воспринимают его как источник безопасности в стрессовой ситуации.В эксперименте принимали участие 79 котят и 38 взрослых особей. Устойчивую привязанность продемонстрировали 65,8% взрослых и 64,3% котят, что примерно равно подобной реакции, наблюдаемой у младенцев.Также данное изучение показало, что кошки чаще предпочитают общение с человеком еде или играм, вопреки распространённому мнению об их интровертности. Эти животные могут строить тесные взаимоотношения с человеком, просто свои эмоции они проявляют гораздо сдержаннее собак.