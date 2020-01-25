Влад Кадони назвал отношения участников проекта "Дом-2" Ксении Волковой и Михаила Гаврилова "фиктивными"





Как отметил Влад Кадони, Ксения Волкова и Михаил Гаврилов ведут себя достаточно сдержанно, при этом молодой человек явно интересуется подругой своей якобы возлюбленной больше, чем ней самой, из-за чего брюнетка заблокировала девушку. Сама же Волкова тоже не проявляет неподдельного интереса к парню.Также Кадони сравнил общение домовцев с парой пенсионеров, которые вот-вот уйдут на тот свет. Михаил Гаврилов, тем не менее, попытался в эфире возразить телеведущему, но убедить Кадони в искренности чувств ему не удалось.