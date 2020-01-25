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Звезду «Дом-2» Элину Камирен засняли в постели с неприкрытыми формами

Экс-участница скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен показала свое обнаженное декольте во время очередных съемок. Она приняла участие в достаточно пикантной фотосессии.

Звезду «Дом-2» Элину Камирен засняли в постели с неприкрытыми формами

Бывшая участница проекта «Дом-2» Элина Камирен не стесняется своей фигуры. На этот раз девушка сделала новые снимки в шикарном платье, где вырез практически не прикрывал ее большую грудь. Сама съемка проходила в кровати.

К таким весьма откровенным фотографиям Элины Камирен ее поклонники по сути уже успели привыкнуть, но они все равно продолжают наслаждаться тем фактом, что у нее очень шикарная фигура, и сама она красивая.

Большинство ее фанатов отметили, что она просто восхитительная женщина, а данные, которые дала ей природа, «хочешь не хочешь, но никуда не денешь». Некоторые отметили, что Элина Камирен ко всему и очень сексуальная.


Однако даже несмотря на всю свою внешнюю красоту, выйти замуж у звезды «Дом-2» Элины Камирен пока не получилось. Она продолжает воспитывать свою дочку, которую родила от экс-участника телестройки, самостоятельно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:20

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