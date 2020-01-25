"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом Соколовским

Несколько дней назад Влад Соколовский представил фанатам новую песню под названием "Сотри меня", в которой рассказывается его история с Ритой Дакотой. После выхода композиции в Сети появились слухи, что бывшие супруги помирились. Сегодня певица решила прокомментировать данную ситуацию. Она написала в Instagram: "То, о чем Влад поёт в своей песне, вероятно, когда-то и имело место быть, но точно не в данный период времени, поэтому ваши сообщения про "помиритесь" доставляют мне множество неприятных чувств". Рита Дакота не хотела, чтобы ее экс-супруг пел такие песни, но запретить ему она не может.Исполнительница не препятствует общению Влада Соколовского и их дочери Мии. При этом Рита Дакота отмечает, что на данный момент она с экс-мужем находится не в лучшем отрезке общения, но верит, что однажды они научатся поддерживать, беречь и уважать друг друга. В конце певица обратилась к фанатам: "Давайте эту тему больше не поднимать, если любите и бережёте меня".