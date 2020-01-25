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YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и Hearthstone

Американская корпорация Google и компания Blizzard официально объявили о будущем партнерстве, в рамках которого видеосервис YouTube получит ряд эксклюзивных прав на трансляции киберспортивных событий. Первыми в списке значатся турниры по WoW и Hearthstone.
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и Hearthstone

Кроме всего прочего, YouTube будет эксклюзивно транслировать лигу Call of Duty, матчи Overwatch и прочие киберспортивные события, которыми заведует Activision Blizzard. Об этом прессе рассказал глава игрового подразделения популярного видеосервиса Райан Уайатт. Примечательно, что прежде все без исключения киберспортивные матчи компании транслировались на популярном стриминговом сервисе Twitch.

В совместном анонсе стороны указывают, что YouTube в ближайшее время займется созданием всех необходимых условий для максимального комфорта во время трансляций, как для организатора, так и для многочисленных зрителей. Так, речь идет о высочайшем качестве обслуживания сети, предельно низкой задержкой сигнала и минимальной потере пакетов при запуске потоковых трансляций на любых устройствах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:12

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