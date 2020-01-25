Максим Галкин уехал в Новую Зеландию





В прошлом году у Максима Галкина были организованы выступления по многим городам России. Зрители восторженно восприняли эти мероприятия. Теперь артист будет покорять иностранную публику. Достопримечательности, которые артист показал своим подписчикам, расположены в крупнейшем городе страны – Окленде.Недавно стало известно, что возле замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь собираются строить многоэтажные дома. Местные жители восприняли эту новость негативно и собираются помешать застройщикам рубить лес, который располагается неподалеку. Соседи звезд и они сами собираются сохранить природу любыми средствами. Еще одним аргументом против возведения высоток стало то, что на этой территории в годы Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои, потому возводить жилища на этой земле было бы неправильно.