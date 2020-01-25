АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Максим Галкин уехал в Новую Зеландию

Максим Галкин уехал в Новую Зеландию. Он поделился серией видео на своей странице в Instagram, показывая подписчикам увиденные достопримечательности.
Максим Галкин уехал в Новую Зеландию

В прошлом году у Максима Галкина были организованы выступления по многим городам России. Зрители восторженно восприняли эти мероприятия. Теперь артист будет покорять иностранную публику. Достопримечательности, которые артист показал своим подписчикам, расположены в крупнейшем городе страны – Окленде.

Недавно стало известно, что возле замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь собираются строить многоэтажные дома. Местные жители восприняли эту новость негативно и собираются помешать застройщикам рубить лес, который располагается неподалеку. Соседи звезд и они сами собираются сохранить природу любыми средствами. Еще одним аргументом против возведения высоток стало то, что на этой территории в годы Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои, потому возводить жилища на этой земле было бы неправильно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
YouTube получил эксклюзивные права на трансляции турниров по WoW и…
"Я бы не хотела, чтобы Влад пел такие песни": Рита Дакота прокомментировала слухи о примирении с Владом…
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом…
Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА…
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной…
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления…
«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала…
"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира…
Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в…
Елизавета Боярская трогательно поздравила брата Сергея с днем…
Медики: Употребление медовой тыквы повышает…
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль вручили Александру…
Медики назвали ситуации, когда женщинам не стоит использовать…
«Спасибо, что ты рядом»: Иван Янковский за «Золотом орле» признался в любви дочери…
Китайские пилоты отработали тактику атакующей «боевой…
Эмма Стоун объявила дату и место своей…
Популярные смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 заметно…
Разрез до пояса: Вера Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном…
Надежда Ермакова: "В марте на "Доме-2" начнутся кардинальные…
"Никаких отбивных с кровью": Паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого…
Давид Манукян показал на совместном видео "пятую точку" Ольги Бузовой с…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась, что с беременностью у нее начал расти…
Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за…
Научные сотрудники Исследовательского института рака Монпелье обнаружили митохондрии в…
Голая Наталья Рудова погрузилась на дно…
Ирина Слуцкая не собирается делать из дочки Вари…
Учёные назвали главную опасность высокобелковой…
Недавно родившая Блейк Лайвли призналась, что скучает по своему идеальному…
Просмотреть все новости