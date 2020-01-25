Олег Газманов чуть не передумал жениться на избраннице Марине из-за её долгих раздумий





Пара встречалась около 6 лет - с 1997 года. На своей странице в Instagrаm Марина Газманова рассказала о том, что после предложения руки и сердца от возлюбленного она заупрямилась и не согласилась выйти за него замуж, объясняя своё решение тем, что у них все было очень хорошо и без штампа в паспорте. После отказа музыкант обиделся и поставил избранницу перед выбором. Артист дал послушать ей песню «Прощай», которую написал на эмоциях, после чего заявил: если они не поженятся, то это будет его последний подарок для нее.Олег Газманов добился желаемого, влюблённые узаконили свои отношения в 2003 году и до сих пор вместе. У супругов двое детей - сын Филипп и дочь Марианна.