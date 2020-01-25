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«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала «Дом-2»

Звезда телевизионного проекта «Дом-2» Роман Капаклы в полном восторге от нового клипа своего приятеля. Молодой человек выразил слова благодарности Евгению Погосяну за музыкальную композицию, которую на протяжении всего дня слушает на повторе.

«Братишка, ты крут!»: Рома Капаклы в восторге от клипа сотрудника журнала «Дом-2»

К людям, которые обладают хоть каким-то талантом, Роман Капаклы относится очень уважительно. Сам он петь не умеет, но среди его близких знакомых есть одаренный Женя Погосян, который на телеканале ТНТ MUSIC выпустил новый клип на песню «Не смей». Стоит отметить, что Евгений Погосян один из сотрудников популярного издания «Дом-2».

Ролик привлек внимание и участника телестройки Романа Капаклы, который поспешил поздравить своего друга. Он отметил, что для него Евгений не только выдающийся исполнитель, но и верный товарищ. А новая песня, по его словам, настоящий хит, которую он слушает на репите на протяжении всего дня.


Также он назвал уже по традиции своего друга «братишкой» и отметил, что он вместе со своей супругой Мариной Африкантовой всегда и во всем готов его поддержать. Сама Марина присоединилась к поздравлениям мужа и сказала, что это лишь начало, а дальше будет еще круче.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:37

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