"Очень большая трагедия, что мы его потеряли": Андрей Разин почтил память Владимира Высоцкого

Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок, на котором запечатлён Владимир Высоцкий. В комментарии он отметил, что сегодня у покойного поэта день рождения. Продюсер рассказал, что недавно переехал в новую квартиру, которая находится недалеко от жилья знаменитого музыканта. Андрей Разин был на похоронах Владимира Высоцкого. Также продюсер группы "Ласковый май" написал: "Проходя мимо дома В. Высоцкого на Большом каретном, заходя в магазин напротив этого дома и видя табличку, на которой написано: "Здесь жил Владимир Высоцкий", я понимаю, что живу в месте, в котором когда-то жила легенда".В конце публикации на странице в Instagram Андрей Разин добавил, что покойный поэт был хорошим, душевным и талантливым человеком и очень большая трагедия для всей страны, что его не стало. Продюсер считает Владимира Высоцкого гением всех времён и народов.