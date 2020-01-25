Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом авто





Первым делом, отмечают специалисты, во время поездок придется принимать во внимание, что наличие прицепа заметно отражается на поведении самого автомобиля в движении, поэтому водителю важно соблюдать максимальную концентрацию. Кроме того, движение с прицепом увеличивает тормозной путь и снижает разгонную динамику даже в том случае, если прицеп не заполнен грузом, это также следует учитывать при выборе скорости движения и совершении обгонных маневров. Кроме всего прочего, снижаются и показатели проходимости транспортного средства, поэтому следует избегать труднопроходимых участков дорог и резкого маневрирования.Разумеется, прицеп отражается и на габаритах получившегося автопоезда, поэтому при разворотах и движении в плотном трафике следует принимать во внимание и эту особенность. А вот трогаться с места на таких автомобилях следует максимально плавно, чтобы исключить пробуксовку ведущих колес и не допустить повышенного износа резины, увеличенного потребления топлива. Более того, резкий старт с прицепом может негативно отразиться на техническом состоянии подвески и других узлов транспортного средства.