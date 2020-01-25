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Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом авто

Прицеп позволяет существенно расширить возможности легкового автомобиля, а потому для некоторых водителей его наличие является едва ли не важнейшим моментом в эксплуатации транспортного средства. При этом, как отмечают эксперты, существует ряд тонкостей езды с прицепами, а также набор правил, которых непременно должны придерживаться водители.
Эксперты рассказали о тонкостях езды с прицепом на легковом авто

Первым делом, отмечают специалисты, во время поездок придется принимать во внимание, что наличие прицепа заметно отражается на поведении самого автомобиля в движении, поэтому водителю важно соблюдать максимальную концентрацию. Кроме того, движение с прицепом увеличивает тормозной путь и снижает разгонную динамику даже в том случае, если прицеп не заполнен грузом, это также следует учитывать при выборе скорости движения и совершении обгонных маневров. Кроме всего прочего, снижаются и показатели проходимости транспортного средства, поэтому следует избегать труднопроходимых участков дорог и резкого маневрирования.

Разумеется, прицеп отражается и на габаритах получившегося автопоезда, поэтому при разворотах и движении в плотном трафике следует принимать во внимание и эту особенность. А вот трогаться с места на таких автомобилях следует максимально плавно, чтобы исключить пробуксовку ведущих колес и не допустить повышенного износа резины, увеличенного потребления топлива. Более того, резкий старт с прицепом может негативно отразиться на техническом состоянии подвески и других узлов транспортного средства.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:04

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