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Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления горла

Стало известно, что Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления горла. Врачи проводили ей экстренное рассечение мягких тканей без анестезии.
Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления горла

Анастасия Заворотнюк уже довольно длительное время борется с тяжелым заболеванием. В СМИ появилась информация о том, что актрису выписали из больницы. Многие предполагают, что это произошло из-за того, что лечение не дает результатов, и артистку отпустили, чтобы она провела последнее время в кругу семьи. Есть также версия о том, что родственники истратили все средства на борьбу с болезнью и больше не могут оплачивать труд врачей и лекарства.

Заворотнюк всегда была болезненным ребенком. Одним из «слабых мест» в ее здоровье были гланды. Однажды они воспалились настолько сильно, что перекрыли собой горло и затруднили процесс дыхания. Будущая актриса была экстренно доставлена в больницу, где ей без анестезии рассекли мягкие ткани горла, чтобы восстановить приток воздуха. В тот момент врачи буквально вытащили артистку с того света. После тех событий на шее звезды остался шрам. Об этом когда-то рассказала знаменитость в передаче «Битва экстрасенсов».

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:40

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