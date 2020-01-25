Анастасия Заворотнюк едва не погибла из-за серьезного воспаления горла





Анастасия Заворотнюк уже довольно длительное время борется с тяжелым заболеванием. В СМИ появилась информация о том, что актрису выписали из больницы. Многие предполагают, что это произошло из-за того, что лечение не дает результатов, и артистку отпустили, чтобы она провела последнее время в кругу семьи. Есть также версия о том, что родственники истратили все средства на борьбу с болезнью и больше не могут оплачивать труд врачей и лекарства.Заворотнюк всегда была болезненным ребенком. Одним из «слабых мест» в ее здоровье были гланды. Однажды они воспалились настолько сильно, что перекрыли собой горло и затруднили процесс дыхания. Будущая актриса была экстренно доставлена в больницу, где ей без анестезии рассекли мягкие ткани горла, чтобы восстановить приток воздуха. В тот момент врачи буквально вытащили артистку с того света. После тех событий на шее звезды остался шрам. Об этом когда-то рассказала знаменитость в передаче «Битва экстрасенсов».