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Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в Ките

Заражение новым видом коронавируса, обернувшееся целой эпидемией атипичной пневмонии в Поднебесной, как полагают СМИ, могло начаться на центральном рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Местный журналист по имени Муи Сиао недавно опубликовал на своей страничке в сети микроблогов Twitter фотографию предполагаемого места заражения.

Как отмечает журналист, но одном из опубликованных им кадров, показан прайс-лист местного рынка морепродуктов. «Не могу сказать, когда именно он был сделан, но здесь продают практически все виды диких животных, в том числе пальмовых куниц и волчат. Второе снимок был сделан уже во время эпидемии, на нем можно увидеть, как на указателе спешно замазана надпись о том, что здесь можно купить диких животных», - объясняет журналист свою публикацию.

Стоит напомнить, в декабре минувшего года в городе Ухань (КНР) медики начали фиксировать массовые случаи заболевания атипичной пневмонией. Как считают эксперты, возбудителем этой инфекции мог стать новый вид коронавируса с индексом 2019-nCoV. По состоянию на данный момент зафиксировано уже свыше 1300 случаев заболевания, 41 из которых стали смертельными. По мнению медиков, источником распространения заболевания могли действительно стать дикие животные, мясо которых продавалось на указанном рынке. Усугубляется ситуация еще и тем, что вирус мутировал и «научился» передаваться от человека к человеку, что и послужило основной причиной резкого роста заболеваемости.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:33

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