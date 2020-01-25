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Светлана Лобода восхитилась старым составом «ВИА Гры»

Светлана Лобода на днях решила вспомнить времена, когда она была участницей группы «ВИА Гра». Певица выставила фотографию, на которой запечатлён «золотой» состав, в Stories на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан во время одного из выступлений группы. Светлана Лобода, Вера Брежнева и Надежда Грановская по праву могут называть себя «золотым» составом, по мнению певицы. На фото участницы позируют в откровенных и вызывающих нарядах. Это и стало «изюминкой» очень популярной группы, которая в то время собирала целые залы фанатов.

За прошедшие годы все солистки очень изменились внешне, но Лобода всё так же выбирает откровенные костюмы, но теперь они смотрятся более исключительными, уникальными и сексуальными.

Светлана Лобода попала в состав группы вместо Анны Седоковой, которая ушла в декрет. Позднее её заменила Альбина Джанабаева.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:56

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