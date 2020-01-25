Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной железы





В списке исследователей заняла свое место цветная капуста и другие ее виды. Благодаря содержащимся флавоноидам она помогает организму в процессе детоксикации, что в результате защищает его от пагубных токсинов. Также врачи рекомендуют добавить в рацион красный виноград, который является антиоксидантом и способен уничтожать злокачественные клетки. Подобным свойством обладает шпинат, однако ввиду железа в его составе он снижает риск малокровия и помогает при уже имеющейся анемии.Специалисты подтвердили, что причиной многих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также повышенного сахара в крови есть не что иное, как недостаточное выделение ферментов поджелудочной железы, в том числе инсулина. Как удалось выяснить экспертам, куркума стимулирует выработку ферментов в достаточном количестве, чтобы расщепить поступившие микроэлементы. В тоже время употребление чеснока путем повышения иммунной системы активизирует регенерацию тканей внутренних органов пищеварения.