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Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной железы

Зарубежные медики назвали 6 продуктов, которые улучшают работу поджелудочной железы, а также стимулируют выработку ферментов. Одной из рекомендаций врачей является регулярное употребление сладкого картофеля. Как выяснилось, именно он способен снизить риск возникновения онкологии поджелудочной железы до 50%.
Медики назвали 6 продуктов, улучшающих работу поджелудочной железы

В списке исследователей заняла свое место цветная капуста и другие ее виды. Благодаря содержащимся флавоноидам она помогает организму в процессе детоксикации, что в результате защищает его от пагубных токсинов. Также врачи рекомендуют добавить в рацион красный виноград, который является антиоксидантом и способен уничтожать злокачественные клетки. Подобным свойством обладает шпинат, однако ввиду железа в его составе он снижает риск малокровия и помогает при уже имеющейся анемии.

Специалисты подтвердили, что причиной многих хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также повышенного сахара в крови есть не что иное, как недостаточное выделение ферментов поджелудочной железы, в том числе инсулина. Как удалось выяснить экспертам, куркума стимулирует выработку ферментов в достаточном количестве, чтобы расщепить поступившие микроэлементы. В тоже время употребление чеснока путем повышения иммунной системы активизирует регенерацию тканей внутренних органов пищеварения.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:48

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